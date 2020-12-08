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  2. «Хоффенхайм» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в Бундеслиге, победив «Аугсбург»

«Хоффенхайм» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в Бундеслиге, победив «Аугсбург»

В Зинсхайме состоялся заключительный матч 10-го тура Бундеслиги, в котором местный «Хоффенхайм» взял верх над «Аугсбургом» – 3:1. Таким образом «сине-белые» прервали свою безвыигрышную серию в турнире, растянувшуюся на семь туров (четыре поражения, три ничьи).


«Хоффенхайм» здорово начал чемпионат Германии, последовательно оставив ни с чем «Кельн» (3:2) и «Баварию» (4:1). Однако после этого дела команды совершенно разладились – и она очень долго не могла победить. Впрочем, накануне цепочка неудач была прервана.

Голевой дубль оформил Флориан Гриллич (17-я и 46-я минуты), а еще один забитый мяч в составе «Хоффенхайма» на свой счет записал Ильхас Бебу (50). У «Аугсбурга» автором единственного гола стал Даниэль Калиджури (31).

Матчи 10-го тура чемпионата Германии, состоявшиеся 4–6 декабря, принесли такие результаты: «Герта» – «Унион Берлин – 3:1, «Фрайбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 2:2, «Кельн» – «Вольфсбург» – 2:2, «Арминия» – «Майнц» – 2:1, «Айнтрахт» – «Боруссия» (Дортмунд) – 1:1, «Бавария» – «Лейпциг» – 3:3, «Вердер» – «Штутгарт» – 1:2, «Шальке» – «Байер» – 0:3.

Во главе турнирной таблицы идет мюнхенская «Бавария», имеющая на данный момент 23 очка. Ближайшими преследователями бессменного чемпиона Германии восьми последних сезонов являются «Байер» (22 балла), «Лейпциг» (21), дортмундская «Боруссия» (19) и «Вольфсбург» (18).

Матчи следующего тура запланированы на 11–13 декабря.
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Фото: РЕЙТЕР
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