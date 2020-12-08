«Хоффенхайм» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в Бундеслиге, победив «Аугсбург»

«Хоффенхайм» здорово начал чемпионат Германии, последовательно оставив ни с чем «Кельн» (3:2) и «Баварию» (4:1). Однако после этого дела команды совершенно разладились – и она очень долго не могла победить. Впрочем, накануне цепочка неудач была прервана.Голевой дубль оформил Флориан Гриллич (17-я и 46-я минуты), а еще один забитый мяч в составе «Хоффенхайма» на свой счет записал Ильхас Бебу (50). У «Аугсбурга» автором единственного гола стал Даниэль Калиджури (31).Матчи 10-го тура чемпионата Германии, состоявшиеся 4–6 декабря, принесли такие результаты: «Герта» – «Унион Берлин – 3:1, «Фрайбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 2:2, «Кельн» – «Вольфсбург» – 2:2, «Арминия» – «Майнц» – 2:1, «Айнтрахт» – «Боруссия» (Дортмунд) – 1:1, «Бавария» – «Лейпциг» – 3:3, «Вердер» – «Штутгарт» – 1:2, «Шальке» – «Байер» – 0:3.Во главе турнирной таблицы идет мюнхенская «Бавария», имеющая на данный момент 23 очка. Ближайшими преследователями бессменного чемпиона Германии восьми последних сезонов являются «Байер» (22 балла), «Лейпциг» (21), дортмундская «Боруссия» (19) и «Вольфсбург» (18).Матчи следующего тура запланированы на 11–13 декабря.