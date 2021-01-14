При болях в суставах особенно важна физическая активность. Лучше всего заниматься йогой и ходьбой, однако стоит учитывать некоторые нюансы. Об этом в программе "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
Для суставов важна любая подвижность, которая будет спасать от боли и продлевать им жизнь, считает Дмитрий Шубин:
– Если говорить более утилитарно, то ходьба и йога – это лучшие виды нагрузок для суставов. Единственное, что вы должны понимать, – йога все-таки должна быть адаптирована к обычному современному человеку. В данной практике существует много движений, которые не годятся для суставов позвоночника шейного отдела. Адаптированная йога для человека очень хороша, ведь в ней есть два момента, которые важны. С одной стороны, там много статических нагрузок, которые позволяют держать в тонусе мышцы. С другой – в йоге масса движений растягивающих.
Фото: pixabay.com
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Ходьба и йога: врач назвал лучшие виды нагрузок для суставов
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