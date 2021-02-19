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  2. Ходатайство от коллектива о смягчении наказания и искреннее раскаяние Кармызова: новые факты в деле могилевского начальника дирекции Белгазпромбанка

Ходатайство от коллектива о смягчении наказания и искреннее раскаяние Кармызова: новые факты в деле могилевского начальника дирекции Белгазпромбанка

В суде Октябрьского района Могилева сегодня было закончено оглашение материалов уголовного дела в отношении экс-руководителя Могилевской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк» Сергея Кармызова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере.
Из новых фактов. Светлана Цедик, на свое имя оформившая кредит, фактическим получателем которого стал бизнесмен, руководитель ОДО «Арсенал» Владимир Новиков, рассказала, что взяла его на себя по просьбе Кармызова:


– С Владимиром Васильевичем я была тоже давно знакома, но едва ли, обратись он ко мне лично с такой просьбой, ответила бы согласием. Кармызову же я полностью доверяла.

Сергей Кармызов сегодня в суде просил у Цедик прощения:

– Я и подумать не мог, что она из-за моей просьбы угодит в долговую яму, что ее имущество будет арестовано.

Сегодня на суде огласили материалы проверки службы безопасности банка в отношении ОДО «Арсенал», согласно которым кредитная история Новикова была нечиста, как бы ни пытался в своих показаниях представить ее в выгодном свете Кармызов. У судьи и прокурора возникли обоснованные вопросы к обвиняемому о целесообразности привлечения для получения кредита третьих лиц. Ведь по кредитам Новиковых – и мужа, и жены – были просрочки, задолженности, пеня.  

Из 10 кредитов, которые были взяты в банке на имя ОДО «Арсенал», впрочем, на сегодня погашены все. Долг по последнему проблемному был оплачен близкими Кармызова, после его задержания. Вернул Кармызов и долг потерпевшей Светлане Цедик – по заявленному ею иску в сумме более 8 тысяч рублей (их она внесла, платя по чужим счетам). Потому та, выступая на суде, обозначила, что никаких претензий к Кармызову не имеет.


– Пользуясь случаем, еще раз прошу у Светланы прощения, – повторил Кармызов. – Моя вина в том, что я вообще обратился к ней с просьбой стать кредитополучателем, а потом – поручителем.

– Вы знали, куда именно потратил Новиков 75 тысяч белорусских рублей, которые Цедик в день получения кредита частично конвертировала в иностранную валюту? – уточнила у Кармызова судья Жанна Пушкина, которая ведет процесс.

– Все, что мне было известно – что Новиков хочет пустить деньги на расширение и развитие бизнеса, – последовал ответ.

Адвокат Серея Кармызова попросила приобщить к делу ходатайство от имени коллектива банка, где он работал. Бывшие сотрудники попросили учесть положительную характеристику при вынесении приговора.

А он, вероятнее всего, будет вынесен уже на следующей неделе.
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Фото: Ольга КИСЛЯК
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