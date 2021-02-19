Ходатайство от коллектива о смягчении наказания и искреннее раскаяние Кармызова: новые факты в деле могилевского начальника дирекции Белгазпромбанка

Сергей Кармызов сегодня в суде просил у Цедик прощения:Сегодня на суде огласили материалы проверки службы безопасности банка в отношении ОДО «Арсенал», согласно которым кредитная история Новикова была нечиста, как бы ни пытался в своих показаниях представить ее в выгодном свете Кармызов. У судьи и прокурора возникли обоснованные вопросы к обвиняемому о целесообразности привлечения для получения кредита третьих лиц. Ведь по кредитам Новиковых – и мужа, и жены – были просрочки, задолженности, пеня.Из 10 кредитов, которые были взяты в банке на имя ОДО «Арсенал», впрочем, на сегодня погашены все. Долг по последнему проблемному был оплачен близкими Кармызова, после его задержания. Вернул Кармызов и долг потерпевшей Светлане Цедик – по заявленному ею иску в сумме более 8 тысяч рублей (их она внесла, платя по чужим счетам). Потому та, выступая на суде, обозначила, что никаких претензий к Кармызову не имеет.– повторил Кармызов. –– уточнила у Кармызова судья Жанна Пушкина, которая ведет процесс.– последовал ответ.Адвокат Серея Кармызова попросила приобщить к делу ходатайство от имени коллектива банка, где он работал. Бывшие сотрудники попросили учесть положительную характеристику при вынесении приговора.А он, вероятнее всего, будет вынесен уже на следующей неделе.