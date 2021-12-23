Хмель о призывах не оплачивать ЖКУ: люди не пошли на это

Граждане Беларуси не поддержали призывы игнорировать оплату жилищно-коммунальных услуг, которые звучали от беглой оппозиции после августовских событий 2020 года. На это обратил внимание министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
– Люди не пошли на эти призывы. Мы видели увеличение количества неоплаченных лицевых счетов, но это были тысячи на миллионы в стране. Безусловно, некоторые люди на это поддались, но [помогла] грамотная информационная работа: предупредили, что с этими вопросами не нужно шутить, – отметил министр.
В продолжение темы Андрей Хмель рассказал, чем грозит неоплата ЖКУ.
– Можем прекратить оказание жилищно-коммунальных услуг. В большинстве случаев не прибегали к этому, такие меры применяются к злостным неплательщикам. Люди попробовали [не оплачивать ЖКУ], а мы разъяснили, что за неуплату жилищно-коммунальных услуг есть мера ответственности, вплоть до закрытия права выезда за границу, – рассказал министр ЖКХ.
Фото: скриншот видео