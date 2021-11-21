Хлобукин: провокации Польши вносят раскол в налаживание отношений между Беларусью и ЕС по ситуации с беженцами

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Хлобукин в эфире телеканала «Беларусь 1» прокомментировал заявления Варшавы о возможном закрытии железнодорожного сообщения:
- Эти высказывания, кроме как провокация, не имеют под собой никаких оснований. Они ничтожны, смешны и вносят определенный раскол в то налаживание отношений, которое сейчас происходит между Беларусью и Евросоюзом по решению проблемы беженцев на границе. Складывается впечатление, что Польша может оказаться в определенной политической ловушке, когда выполнив все мероприятия по «войне» с Беларусью, она будет уже не нужна США, в том числе ЕС. Действия польских властей сейчас – это попирание международного права, насилием над людьми. Они будут бросать свет на старую Европу и, конечно же, с такой страной иметь дело никто не захочет. Польше это грозит прежде всего разрывом экономических отношений с ЕС, а может быть даже сменой руководства, - считает Игорь Хлобукин.