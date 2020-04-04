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  2. Хлестов в маске и уборщицы-дезинфекторы. Театр эстрады показал премьеру шоу «Рассмеши любого»

Хлестов в маске и уборщицы-дезинфекторы. Театр эстрады показал премьеру шоу «Рассмеши любого»

Существует ли стендап для людей в возрасте 50+ и сколько зрителей должно быть в зале, чтобы белорусские артисты вышли на сцену, выяснял корреспондент sb.by во время премьеры спектакля «Рассмеши любого».

К семи вечера гардероб театра заполнился на треть, что не помешало артистам с успехом презентовать программу.

— Новая постановка соединит в себе все юмористические жанры и современные форматы — это еще один эксперимент театра. Ведь эстрада сама по себе интересный жанр, который подразумевает и музыку, и юмор, и театральные зарисовки. Эстрадное шоу совместит в себе разнообразные юмористические жанры, но мы не забудем и про музыкальную составляющую. Покажем юмористические миниатюры и пародии, услышим стендап от новоиспеченных комиков и, конечно, увидим любимых артистов, — пояснили нам в концертном отделе перед премьерой.

…По сюжету в ДК приехали телевизионщики, чтобы «в этот нелегкий период» по заказу Минкульта записать концерт для телеаудитории. Переведем на современный — речь об онлайн-трансляции для тех, кто находится дома в самоизоляции.

— Только нужно номера у…, — протянул режиссер.

— Уволить? — всполошилась директор ДК.

— Усмешнить, — пояснил мужчина.

Первой на сцене появилась певица Екатерина Шумская и спела о том, что сегодня можно все. За ней вышли ребята из группы «Верасы», версия 2.0. Нет, не новый состав, а буквально два участника. Что не помешало группе исполнить «Завороженную фею» за всех четверых.

Чтобы «усмешнить» съемку, на сцену позвали ребят из балета «Fusion», и они станцевали под песню «Я вам не скажу за всю Одессу». 

Юмора режиссеру явно не хватало (в реальности тоже пока было не очень смешно, но музыкально), поэтому для решения вопроса пригласили председателя профкома театра, роль которого/которой исполнил… медвежонок Топа. Точнее актер Владимир Воронков, чьим голосом говорит кукольный персонаж в вечерней программе для детей. Он вышел к публике в женском платье… и прочитал монолог на тему пластических операций.

К слову, стендап для тех, кому за 50, оказался по душе зрителям всех возрастов. А подводка к выступлению Гюнешь, которой давно пора на «Евровидение», повеселила и певицу.

— Отбор на взрослое «Евровидение»: откуда мы их берем и куда они потом пропадают? — задался вопросом об участниках Владимир Воронков и пригласил рекордсменку отборов на сцену.

Певица не подвела, представ в строгом черном костюме и показав фирменный звук. Она спела композицию «Береги мое сердце» и поблагодарила зрителей, что пришли. А режиссеру снова не хватало юмора в концерте, для чего на сцену пригласили певицу Марию Степущенок, а заодно … уборщиц, которые эффектно дезинфицировали пол тряпками.

Конечно, артистам было тоже непривычно выступать в неполном зале. Как пошутили участники дуэта «Пиво вдвоем!», «в наш театр билеты не достать, но благодаря вирусу вы здесь!».

Удивил всех Алексей Хлестов, который вышел на сцену в маске. Сначала зрители гадали, он ли это, потом стали прислушивается, поет ли артист вживую. И то и другое оказалось правдой, просто Алексей очень ответственно подошел к походу в общественное место. Стоит отметить, что и часть публики была в защитных масках, поэтому артист и зрители друг друга поняли.

Во время премьеры перед публикой также выступили заслуженная артистка Беларуси Ольга Вронская, Жанет, Александр Сухарев, Ольга Колесникова, группы "PROвокация" и ByCity. Но съемка для «телевидения» в итоге сорвалась! Оказывается, режиссер не сказал «Мотор!», и оператор подумал, что это репетиция. Но для зрителей в зале премьера состоялась, для остальных шоу обязательно покажут в будущем.

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Фото: Алексей МАТЮШ , Владимир ЖДАНОВИЧ
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Хлестов в маске и уборщицы-дезинфекторы. Театр эстрады показал премьеру шоу «Рассмеши любого»
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