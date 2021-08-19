Хлеборобы Беларуси намолотили более 5,9 млн тонн зерна

По намолоту лидирует Минская область. Там аграрии преодолели рубеж в 1502,7 тыс. тонн зерна. На втором месте Брестская область с показателем 1154,6 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Гродненская область, где хлеборобы собрали 973,8 тыс. тонн зерна. Следом идет Могилевская область. На сегодняшний день там собрано 828,4 тыс. тонн зерна. Практически вровень по показателям идут Гомельская (745,8 тыс. тонн) и Витебская (731,6 тыс. тонн) области.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в республике осталось убрать менее 8 процентов площадей. Первенство снова за Минщиной (422,3 тыс. га). По темпам уборки лидирует Брестская область (98 процентов к плану).План по уборке овса выполнен на 91,2 процента.Льна вытереблено уже 40,9 тыс. га (это 98,7% к уборочной площади). Работы продолжаются только в Витебской и Гродненской областях.Сена в республике заготовлено 850,2 тыс. тонн (76,1% к общему плану). В заготовке сенажа в текущем году аграрии преодолели рубеж в 12 002,1 тыс. тонн (88,9% к плану).