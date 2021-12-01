Хирург рассказал, как правильно оказать первую помощь при гололедной травме

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Савелий Штангаров

фото из личного архива

Все травмы, связанные с падением во время гололеда, условно можно разделить на четыре большие группы. К первой относятся тяжелые черепно-мозговые травмы при падении навзничь и ударом затылочной частью головы о землю. Первая помощь заключается в создании покоя и вызове бригады скорой.Ко второй группе относятся падения на вытянутую руку с получением стандартных переломов лучевой кости, так называемый перелом луча в типичном месте, вывихов плеча. Первая медицинская помощь при отсутствии шокового или обморочного состояния – это осторожная фиксация места перелома (можно обычным шарфом ) и фиксация руки к туловищу по типу фиксации на косынке. При обморочном состоянии пострадавшего ему нужно расстегнуть одежду, аккуратно уложить поврежденную конечность, вызвать скорую помощь.К третьей группе относятся падения на ягодичную область с травматизацией кобчика и длительными болями в промежности. При всех вышеуказанных травмах медицинская помощь оказывается врачами травмпунктов с рентгенологическим обследованием и ранним травматологическим пособием при переломах, вывихах.К четвертому типу травм при гололеде относятся ушибы мягких тканей, растяжение связок. Первая помощь при этом заключается в создании покоя, иммобилизации для поврежденной конечности, при ушибах можно приложить на 2–4 минуты к месту ушиба чистый снег. В дальнейшем можно самостоятельно применять анальгетики, различные мази на место ушиба, иммобилизацию сохранять при растяжениях до 10 дней. Обратите внимание: при падении навзничь и травме головы состояние начинает ухудшаться не сразу, а через 1–2 часа при нарастании отека головного мозга.