Хейли Бибер стала лицом рекламной кампании бренда Superga

Жена Джастина Бибера модель Хейли Бибер снялась для новой рекламы итальянского обувного бренда Superga. Как это было – рассказываем и показываем в нашем материале.
За съемку отвечала американский фотограф Зои Гроссман, которая работала с такими брендами, как Dior, For Love and Lemons и Alexander Wang. Фотосессия проходила на побережье Тихого океана в Малибу.
На снимках Хейли демонстрирует классические модели – Superga 2750 и 2706 OG. Обувь выполнена из натуральных материалов: переработанного хлопка, органической канвы и свекольного красителя.
Хейли является амбассадором Superga с марта 2021 года.
Фото: superga.com