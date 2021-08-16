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  2. Хейли Бибер стала лицом рекламной кампании бренда Superga

Хейли Бибер стала лицом рекламной кампании бренда Superga

Жена Джастина Бибера модель Хейли Бибер снялась для новой рекламы итальянского обувного бренда Superga. Как это было – рассказываем и показываем в нашем материале. 


За съемку отвечала американский фотограф Зои Гроссман, которая работала с такими брендами, как Dior, For Love and Lemons и Alexander Wang. Фотосессия проходила на побережье Тихого океана в Малибу. 


На снимках Хейли демонстрирует классические модели – Superga 2750 и 2706 OG. Обувь выполнена из натуральных материалов: переработанного хлопка, органической канвы и свекольного красителя.


Хейли является амбассадором Superga с марта 2021 года.


Фото: superga.com
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