Хет-трик Месси принес команде Аргентины победу над боливийцами в матче отбора на чемпионат мира

Матч прошлого тура между аргентинцами и бразильцами, напомним, был прерван в самом начале после того, как на поле появились представители национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) и полицейские, собиравшиеся задержать несколько игроков гостевой команды из-за подозрений в нарушении санитарных требований страны. Но те неприятные события, как показала сегодняшняя игра, не выбили аргентинцев из колеи, а, наоборот, по-хорошему разозлили, что и обернулось таким исходом встречи с боливийцами.Команда Аргентины имела почти тотальное преимущество, превзошла соперника по всем без исключения статистическим показателям (владение мячом – 70% на 30%, удары – 24:7, в створ ворот – 7:3, угловые – 8:2) и, главное, была хороша в реализации.Героем матча стал капитан «альбиселесте» Лионель Месси, оформивший хет-трик (14-я, 65-я и 89-я минуты). Шестикратный обладатель «Золотого мяча» довел количество мячей, забитых за свою национальную сборную, до 79 и превзошел результат бразильца Пеле (77 голов). Больше, чем Месси, ни за одну южноамериканскую сборную никто не забивал.Остальные матчи тура завершились следующим образом: Бразилия – Перу – 2:0, Колумбия – Чили – 3:1, Парагвай – Венесуэла – 2:1, Уругвай – Эквадор – 1:0.Турнирную таблицу возглавляет сборная Бразилии, которая имеет стопроцентно возможный на данный момент результат (21 очко). Далее последовательно идут аргентинцы (18), уругвайцы (15), эквадорцы (13), колумбийцы (13), парагвайцы (11), перуанцы (8), чилийцы (7), боливийцы (6) и венесуэльцы (4).По итогам квалификационного турнира четыре лучшие команды выйдут в финальную стадию ЧМ-2022 напрямую, а команда, которая займет пятое место, получит право оспорить право выступить на мировом первенстве в стыковых матчах.