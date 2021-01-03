Хендмейд-подарок к Рождеству: 3 культовых печенья

Рождество все ближе, а ясность в вопросе что подарить так и не появилась? Впору вспомнить из детства: лучший подарок – сделанный своими руками, особенно в Рождество, когда важен не сам презент, а внимание. Ароматное домашнее печенье, выложенное на бумажной стружке в подарочной коробке, станет настоящим рождественским подарком.

Поскольку традиция дарить хендмейд-печенье к Рождеству древняя и повсеместная, то и видов выпечки множество. Как культовых, так и тех, которые могут ими стать.

Имбирное печенье





Медовые лепешки круглой формы пекли еще древние – и, египтяне, и греки, и славяне. Но имбирь к выпечке, говорят, первыми добавили английские монахи, к которым он попал в 11 веке с Востока благодаря крестовым походам. К нам имбирь добрался спустя век и прочно обосновался. Имбирные пряники (от древнерусского «пьпьрянъ» – пряность) пекли ко всем праздникам, в том числе и на Рождество. В советское время традиция прервалась вместе с экспортом этой пряности. С имбирем уже давно проблем нет, и традицию можно продолжить.

Для имбирного печенья понадобится: мука (500-530 гр), сахар (100 гр), мед (5 ст.л), 1 яйцо, сода (2 ч.л.), сливочное масло (125 гр), молотый имбирь (1 ч.л. с горкой), молотый душистый перец (0,5 ч.л.), молотая корица (1 ч.л.), молотая гвоздика (1 ч.л.).

1.Смешайте в кастрюле сахар, масло, мед, туда же добавьте все специи и поставьте на огонь. После того как смесь закипит, снимите с огня, добавьте соду и размешайте. Затем в кастрюлю всыпьте муку и сахар. Замесите тесто до пластичной консистенции.

2. Раскатывайте тесто по частям в пласты 0,5 см толщиной. Вырезайте печенье формочками, заполняйте противень и отправляйте в разогретую до 170 градусов духовку на 10-15 минут. Вынимайте из духовки, как только печенье зарумянится по краям.

Остывшее печенье можно украсить сахарной мастикой или просто посыпать сахарной пудрой.

Бискотти

Вкуснейшее сухое итальянское печенье, популярное не только в Италии, но и во Франции, Испании, Америке. Заготавливают его итальянцы перед Рождеством в большом количестве – для гостей и на подарки.

Бискотти с итальянского переводится как «дважды выпеченное». Выпекается в виде батона, затем нарезается наискось ломтиками, которые снова отправляют в духовку.

В тесто обычно добавляют в различных комбинациях орехи, изюм, сушеные ягоды и шоколад. Бискотти в стеклянных банках может храниться в течение 2-3 месяцев, но по личному опыту так долго не живет – съедается максимум за неделю.

Ингредиенты: мука (300-330 гр), сахар (150 гр), сливочное масло (100 гр), 2 яйца, сахар ванильный (1 пакетик), 1 ч.л. разрыхлителя, грецкие орехи (180 гр), предварительно замоченный и обсушенный изюм (150 гр), щепотка соли.

1.В яйца добавьте оба вида сахара, взбивайте яйца венчиком до плотной консистенции, затем добавьте размягченное масло и разотрите получившуюся массу. Добавьте муку, орехи и изюм, замесите густое тесто.

2. Сформируйте два батончика, положите на противень с пергаментной бумагой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте в течение 30-35 минут до золотистой корочки.

3.Остывшие батончики нарежьте наискось на ломтики толщиной 1-1,5 см. Выложите их на противень и запекайте, пока края не подрумянятся.

Можно сформировать тесто в один большой батон и выпекать дольше, тогда бискотти будут длинными слегка изогнутой формы. Готовое печенье можно окунуть в горячий шоколад или обсыпать сахарной пудрой.

Овсяное печенье





Любимое нами в детстве печенье, оказывается, шотландцы готовили еще шесть веков назад – тщательно перемешивали овсяную муку со сметаной и выпекали в печи. Рецепт с тех пор существенно изменился, сделав «овсянку» достойным подарком на Рождество. Как приготовить такое печенье, знают все, поэтому рецепт ниже исключительно для разнообразия.

Ингредиенты: мед (50 мл), растительное масло (50 мл), молотая корица (1,5 ч.л.), овсяные хлопья (200 гр), мука (1 ст.л.), 1 лимон, кунжут, сушеная вишня (орехи и сухофрукты могут быть любыми).

2.Смешайте в миске муку, овсяные хлопья, измельченную вишню и кунжут. Выжмите сок из лимона в кастрюльку сон лимона, добавьте корицу, мед и поставьте на огонь. Нагретый сироп вылейте в миску с мукой и овсяными хлопьями. Замесите тесто.

2.Застелите противень пергаментной бумагой, сформируйте и выложите на противень печенье. Выпекайте 15 минут на 180 градусах.

P.S. Если с имбирным и бискотти есть возможность схитрить (что нежелательно) и красиво упаковать магазинное, овсяное все же придется готовить, если не хотите через год получить оригинально упакованное «Шахматное». К тому же Рождество время добрых дел, а не хитрых.

Доброго Рождества!