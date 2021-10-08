Хэмилтон получит штраф с потерей десяти мест на старте Гран-при Турции

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон получит штраф с потерей десяти позиций на старте 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Турции из-за частичной замены двигателя, сообщили в пресс-службе «Королевских автогонок».
Замена двигателя на машине Хэмилтона – четвертая за сезон, а согласно правилам разрешено всего три. Так как силовая установка заменена не вся, штраф составит десять мест. Если бы двигатель на болиде британского гонщика был заменен полностью, то он стартовал бы с последнего ряда.
Хэмилтон лидирует в общем зачете, имея в активе 246,5 очка. Нидерландский пилот Red Bull Racing Honda Макс Ферстаппен отстает от британца на два очка.