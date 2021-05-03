Хави Грасия уволен с поста главного тренера «Валенсии»

, – говорится в сообщении клубной пресс-службы.Хави Грасия стал у руля «Валенсии» в июле прошлого года.В текущем чемпионате Испании команда набрала всего 36 очков в 34 матчах, вследствие чего занимает только 14-е место в турнирной таблице, лишь на шесть баллов оторвавшись от зоны вылета.