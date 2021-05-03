Испанский специалист Хави Грасия отправлен в отставку с поста главного тренера «Валенсии». Соответствующая информация появилась на официальном сайте «Летучих мышей».
«Клуб благодарит вас за вашу работу и преданность делу в течение сезона и желает вам успехов в будущем. Командой будет временно руководить Сальвадор Гонсалес», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Хави Грасия стал у руля «Валенсии» в июле прошлого года.
В текущем чемпионате Испании команда набрала всего 36 очков в 34 матчах, вследствие чего занимает только 14-е место в турнирной таблице, лишь на шесть баллов оторвавшись от зоны вылета.
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Хави Грасия уволен с поста главного тренера «Валенсии»
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