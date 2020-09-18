Хасиды покинули территорию между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" на белорусско-украинской границе. Противостояние, которое длилось с официальным Киевом с понедельника, окончилось не в пользу паломников.
Еще с утра в пятницу они начали массово покидать белорусско-украинскую границу, чтобы встретить Рош ха Шана (Новый год) с 19 на 20 сентября в человеческих условиях. Очень важно, чтобы праздник прошел по-семейному, поясняет житель Иерусалима Мордухай Клюге:
– Мы должны молиться, веселиться, отдыхать. Нельзя Рош ха Шана встречать на асфальте посреди леса, поэтому мы и вернулись в Беларусь. Праздник должен пройти под уютной крышей. Мы все здесь очень сожалеем, что нас не пустили в Умань.
Для хасидов наступил Шаббат, а вот для гомельских коммунальников завтрашний день станет рабочим. Необходимо убрать груды мусора, оставленные за эти дни и ночи паломниками.
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Хасиды покинули белорусско-украинскую границу
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Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ