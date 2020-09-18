Хасиды покинули белорусско-украинскую границу

Еще с утра в пятницу они начали массово покидать белорусско-украинскую границу, чтобы встретить Рош ха Шана (Новый год) с 19 на 20 сентября в человеческих условиях. Очень важно, чтобы праздник прошел по-семейному, поясняетДля хасидов наступил Шаббат, а вот для гомельских коммунальников завтрашний день станет рабочим. Необходимо убрать груды мусора, оставленные за эти дни и ночи паломниками.