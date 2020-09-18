Хасиды-паломники сегодня массово покидают белорусско-украинскую границу, чтобы встретить Рош ха Шан (Новый год) в человеческих условиях. На данный момент из 1200 стоявших на границе осталось чуть более 100 человек. Остальные отправились в Гомель, Пинск, Жодино и Минск.
Примерно после 19:00 сегодня наступает Шаббат. В этот период иудеи не должны работать, передвигаться на транспорте, путешествовать. Так как с субботы на воскресенье празднуется Рош ха Шан, эти правила действуют до вечера воскресенья. Если хасиды не уедут с границы до этого времени, они останутся там минимум до конца 20 сентября.
Напомним, украинские власти закрыли пункт пропуска "Новые Ярыловичи" до 27 сентября. Хасидам отказали в возможности встретить праздник Рош ха Шан (Новый год) на могиле цадика (духовного вождя хасидской общины) Нахмана в украинской Умани.
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Хасиды покидают белорусско-украинскую границу
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Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ