Харитончик: Министерство промышленности Беларуси анализирует возможные санкционные риски, ситуация под контролем

, – сказал заместитель министра промышленности.Он подчеркнул, что нельзя говорить о существовании каких-то серьезных проблем в белорусской промышленности в связи с санкционным давлением со стороны стран Запада., – констатировал Дмитрий Харитончик.Фото: посольство Беларуси в России