Ханна Эберг выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону

На вторую ступеньку пьедестала почета сегодня поднялась Анаис Шевалье-Буше из Франции (+9,6 секунды; 0 промахов).А третье место в итоговом протоколе заняла родная сестра победительницы Эльвира Эберг (+27,9 секунды; 1).В составе белорусской команды продолжает задавать тон Динара Алимбекова, которая вновь попала в топ-8. На первом этапе КМ белоруска, напомним, дважды переписала свой рекорд в личных гонках Кубка мира, став сначала восьмой в индивидуальной гонке, а затем шестой в спринте. И сегодня олимпийская чемпионка Пхенчхана в очередной раз порадовала. Она заняла седьмое место, при одном промахе отстав от победительницы ровно на 50 секунд.Более-менее неплохо сегодня выступила и Елена Кручинкина, которая расположилась в итоговом протоколе на 29-й строке (+1.41,7; 2).Но еще две белоруски никак не могут записать спринтерскую гонку себе в актив. Анна Сола стала по итогам только 45-й (+2.02,0; 4), а Ирина Кривко – лишь 65-й (+2.45,3; 3).Завтра будет день, свободный от гонок. А 5–6 декабря этот этап Кубка мира завершится пасьютами и эстафетами у мужчин и женщин.