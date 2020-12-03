На втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами. Выиграла ее шведская спортсменка Ханна Эберг, не допустившая ошибок на стрельбище и пробежавшая дистанцию за 21 минуту 11,5 секунды. Стоит отметить, что Эберг победила во втором спринте подряд. На прошлой неделе она была лучшей в аналогичной дисциплине на первом этапе КМ, проходившем также в Контиолахти.
На вторую ступеньку пьедестала почета сегодня поднялась Анаис Шевалье-Буше из Франции (+9,6 секунды; 0 промахов).
А третье место в итоговом протоколе заняла родная сестра победительницы Эльвира Эберг (+27,9 секунды; 1).
В составе белорусской команды продолжает задавать тон Динара Алимбекова, которая вновь попала в топ-8. На первом этапе КМ белоруска, напомним, дважды переписала свой рекорд в личных гонках Кубка мира, став сначала восьмой в индивидуальной гонке, а затем шестой в спринте. И сегодня олимпийская чемпионка Пхенчхана в очередной раз порадовала. Она заняла седьмое место, при одном промахе отстав от победительницы ровно на 50 секунд.
Более-менее неплохо сегодня выступила и Елена Кручинкина, которая расположилась в итоговом протоколе на 29-й строке (+1.41,7; 2).
Но еще две белоруски никак не могут записать спринтерскую гонку себе в актив. Анна Сола стала по итогам только 45-й (+2.02,0; 4), а Ирина Кривко – лишь 65-й (+2.45,3; 3).
Завтра будет день, свободный от гонок. А 5–6 декабря этот этап Кубка мира завершится пасьютами и эстафетами у мужчин и женщин.
Опубликовано:
946
Ханна Эберг выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР