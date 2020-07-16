Хакеры взломали аккаунты богатейших людей мира

Хакеры взломали Twitter богатейших людей планеты – бизнесменов Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, а также экс-президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэпера Канье Уэста, официальные страницы Apple и Uber, сообщает Reuters.





Злоумышленники разместили сообщения с предложением пользователям перечислить биткойны на указанный счет, пообещав удвоить перечисленную сумму, если она будет переведена в течение ближайшего времени, передает ТАСС. Bloomberg утверждает, что хакерам удалось собрать не менее 110 тыс. долларов.

Руководство Twitter занимается расследованием и принимает меры по устранению последствий атаки. Там заявили, что большинство аккаунтов после проверки уже работает.

По информации руководства "Твиттер", хакеры устроили скоординированную атаку, для взлома они использовали сотрудников компании, имевших доступ к внутренним системам и инструментам.



