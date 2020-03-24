Хакеры пытались взломать системы ВОЗ

Установить личности злоумышленников не удалось. Но при этом директор ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджо подчеркнул, что попытка взлома оказалась безуспешной. Также он отметил, что с момента вспышки коронавируса, в борьбе с которым Всемирная организация здравоохранения играет одну из ключевых ролей, хакерские атаки на системы ВОЗ участились. Точных цифр он не назвал, но при этом Флавио Аджо поделился информацией, что количество попыток несанкционированного доступа в отношении ВОЗ увеличилось более чем в два раза.Попытка взлома, о которой рассказали РЕЙТЕР источники информационного агентства, произошла 13 марта. Мотивы злоумышленников неизвестны.