Хакеры атаковали компьютерные сети Ватикана

Китайские хакеры в течение последних месяцев осуществили несколько кибератак на компьютерные сети Ватикана, сообщает The New York Times.

В компании Recorded Future заявили, что целями хакеров были компьютерные сети Ватикана, а также учебной миссии Святого престола, которая "де-факто представляет интересы Ватикана в Гонконге".

В сентябре этого года должны пройти переговоры по вопросу назначения Папой Римским епископов в Китае (ранее они назначались так называемой патриотической католической церковью в Китае).

Предварительное соглашение между Ватиканом и КНР было заключено в сентябре 2018 года, переговоры до этого шли на протяжении десяти лет.

Святой престол - единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает недовольство в Пекине, пишет ТАСС.

В Китае существует дефицит епископов, по состоянию на 2019 год, их не имели порядка одной трети из 98 католических епархий материковой части страны. Всего в КНР около 6,5 млн католиков и порядка 6 тыс. церквей, признаваемых Папой Римским.

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