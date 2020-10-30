Принятие решения о завершении карьеры тяжело далось российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову. Об этом сам он заявил на встрече с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым, пишет ТАСС.
В прошлую субботу, 24 октября, российский боец победил Джастина Гэтжи из США удушающим приемом во втором раунде турнира UFC 254 и тем самым в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершает карьеру.
"Сразу после [смерти отца] мне предложили бой, нужно было принять какое-то решение: или надо было завершить [карьеру], или надо было вернуться, подраться и после этого все оставить, – сказал Нурмагомедов. – Некоторые мои близкие недовольны, что я завершил карьеру, но я им говорю: "Даже если я подерусь еще десять раз, придет время, когда надо будет оставить". И это решение по-любому придет – в 32 года, или в 34, или в 35".
По словам спортсмена, решение о завершении карьеры принималось сложно. "Очень тяжелое решение для меня было, потому что я этим занимаюсь всю жизнь, сколько себя помню, и вот так оставить все и переформатироваться – сложная задача. Людям этого не понять, но будем стараться, что делать, будем двигаться дальше. Знаю, что не только в Дагестане очень много меня поддерживали, но и в России, по всему миру очень много болельщиков. Это груз ответственности, который заставлял беспокоиться до боя, так как у меня были травмы, серьезные травмы, я в реанимации был пять дней", – добавил Хабиб Нурмагомедов.
Российский боец не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах и одержал 29 побед (13 – в UFC).
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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение о завершении карьеры
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Фото: РЕЙТЕР