Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение о завершении карьеры

В прошлую субботу, 24 октября, российский боец победил Джастина Гэтжи из США удушающим приемом во втором раунде турнира UFC 254 и тем самым в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершает карьеру., – сказал Нурмагомедов.По словам спортсмена, решение о завершении карьеры принималось сложно., – добавил Хабиб Нурмагомедов.Российский боец не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах и одержал 29 побед (13 – в UFC).