Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с легендарным боксером Флойдом Мэйуэзером. Чемпиону UFC предлагали 100 миллионов долларов за этот бой, сообщает Super.ru со ссылкой на менеджера Орла Али Абдель-Азиза.
Главной причиной отказа Хабиба от такого выгодного предложения стало обещание, которое спортсмен дал матери:
– Нет, я ушел. Я сказал маме, что завершил карьеру, и я сдержу слово перед ней. Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она этого не говорила, – отметил Нурмагомедов.
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Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с Мэйуэзером
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