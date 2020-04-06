Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава организации Дэйна Уайт.

"Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра", — говорится в заявлении.

Место проведения турнира по-прежнему неизвестно, пишет ТАСС. Соревнования изначально должны были пройти в Нью-Йорке, но были отменены из-за коронавируса.

Главным событием турнира должен был стать бой чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Этот поединок UFC никак не может организовать с 2015 года.