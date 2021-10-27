SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова

Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова

Сегодня стало известно о назначении актера и режиссера Константина Хабенского на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Актер выступил с обращением к коллективу, пояснив, почему согласился возглавить театр, пишет РИА Новости.  

Фото: РИА Новости

– Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им и поэтому согласился. Я надеюсь, что всех нас впереди ждет большая интересная работа, – отметил актер.

Хабенский поблагодарил бывшего руководителя Сергея Женовача и пожелал ему успехов и здоровья.  

– А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя, – добавил новый худрук МХТ им. Чехова.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы