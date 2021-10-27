Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова

Сегодня стало известно о назначении актера и режиссера Константина Хабенского на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Актер выступил с обращением к коллективу, пояснив, почему согласился возглавить театр, пишет РИА Новости.
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– Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им и поэтому согласился. Я надеюсь, что всех нас впереди ждет большая интересная работа, – отметил актер.
Хабенский поблагодарил бывшего руководителя Сергея Женовача и пожелал ему успехов и здоровья.
– А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя, – добавил новый худрук МХТ им. Чехова.