"Хаббл" открыл "потерянное звено" в эволюции черных дыр

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NASA

, — рассказала о своей работе астроном из Университета Нью-Гэмпшира (США) Дачэн Линь.Сейчас ученые выделяют две категории черных дыр, которые радикально отличаются друг от друга по массе. Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик, они тяжелее Солнца в миллионы или даже миллиарды раз. Существуют и менее крупные объекты, так называемые черные дыры звездной массы, которые появляются в результате гравитационного коллапса крупных светил.Кроме того, астрономы предполагают, что должны существовать и черные дыры так называемой промежуточной массы. Ученые предполагают, что они могли играть важную роль в эволюции сверхмассивных черных дыр в первые эпохи существования Вселенной. Это объясняет, как они очень быстро набрали свою массу.За последние годы ученые открыли сразу несколько кандидатов на эту роль — как за пределами нашей Галактики, так и внутри нее. Тем не менее ни один из подобных объектов научное сообщество однозначно не признало. В пользу их существования также говорят наблюдения гравитационных телескопов, которые указывают на наличие большого количества необычно тяжелых черных дыр звездной массы.Линь и его коллеги получили первые непротиворечивые данные, которые говорят о том, что черные дыры промежуточной массы существуют. Ученые наблюдали за спиральной галактикой J21500551, которая расположена в созвездии Водолея на расстоянии примерно в 800 млн световых лет от Млечного Пути.На ее окраинах ученые нашли очень яркий и при этом точечный источник рентгеновского излучения. Его мощность была значительно больше, чем у мини-квазаров и других объектов, которые связаны с компактными структурами звездной массы. Это натолкнуло ученых на мысль, что свечение могло исходить от черной дыры промежуточной массы.Руководствуясь этой идеей, астрофизики начали наблюдать за J21500551 с помощью инструментов "Хаббла", которые работают в оптическом, а не рентгеновском диапазоне. В результате ученые зафиксировали, как этот невидимый объект разрывает на части небольшую звезду, которая сблизилась с ним на опасно близкое расстояние.Это светило представляло собой красный карлик в три раза меньше Солнца по размерам и массе. В свою очередь, масса черной дыры была больше солнечной примерно в 50 тыс. раз, что вполне укладывается в текущие представления о том, как выглядят подобные "зародыши" сверхмассивных черных дыр.Как надеются ученые, последующие наблюдения за этой вспышкой помогут им уточнить массу черной дыры, а также раскрыть другие особенности в ее взаимодействиях со звездами и окружающим пространством. Это, в свою очередь, позволит им открыть другие объекты подобного рода в далеких галактиках и в Млечном Пути.