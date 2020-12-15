КГК включил в план выборочных проверок на I полугодие 2021 года более трех тысяч субъектов

Проанализировано 18 133 субъекта хозяйствования. В результате исследования высокую степень риска присвоили 6346 субъектам (35%), а в планы выборочных проверок включили 3060 субъектов (48% от числа субъектов с высокой степенью риска). "При этом 436 субъектов будут подвергнуты совместной проверке", – отметили в КГК.Всего на первое полугодие запланировано 3607 проверок, из которых надзорными определены 2715. Они касаются вопросов обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды.Больше всего проверок проведет МЧС – 971, Минтруда и соцзащиты – 545, Минздрав – 409, Минприроды – 338, Госстандарт – 324, Минфин – 230 и МНС – 226. Органы прокуратуры и КГК проведут 62 и 66 проверок соответственно.В планы выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в Минске включено 410 проверок, в Брестской области – 484, Витебской – 486, Гомельской – 548, Гродненской – 458, Минской – 696 и Могилевской области – 525.