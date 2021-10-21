КГК Витебской области выявил нарушения в одной из торговых сетей

О выявленных нарушениях в одной из торговых сетей сообщил начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Витебской области Олег Кунделев.





Проверочные мероприятия проводились ведомством во взаимодействии с региональными подразделениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Государственного комитета по стандартизации в мае–июле.



По результатам контроля были установлены нарушения правил продажи товаров, факты реализации продукции, не отвечающей национальным стандартам по качеству и безопасности, необеспечение маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, несоблюдение санитарных норм, превышение установленных предельных торговых надбавок. В частности, с превышением торговых надбавок в некоторых магазинах продавались крупы, сливочное масло, куриные яйца, фрукты и овощи, овсяные хлопья, тушки цыпленка.

Также в каждом из 15 проверенных объектов торговли и общественного питания выявлены нарушения условий хранения пищевой продукции, содержания помещений, оборудования и инвентаря.

«Обратили на себя внимание и факты недостаточного продвижения отечественной продукции. Например, в одном из магазинов отечественная продукция быстрого приготовления (супы, кисели, желе), овощные консервы и соки для детского питания находились на нижней полке, а такая же продукция импортного производства была выставлена на уровне глаз покупателей», – отметил Олег Кунделев.

Кроме того, в некоторых случаях доля реализации отдельной отечественной продукции (крупа, свежие овощи, макаронные изделия и др.) в общем товарообороте не соответствовала утвержденным нормативам. По ряду товаров, изготавливаемых в республике в широким ассортименте (шоколад, овощные консервы), количество иностранной продукции преобладало над отечественной.

В отдельных случаях доля реализации определенной отечественной продукции в общем товарообороте не соответствовала утвержденным нормативам. По некоторым товарам количество иностранной продукции преобладало над отечественной.

По результатам проверочных мероприятий организация, которой принадлежит торговая сеть, оперативно приняла меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по снижению цен на продукцию с завышенными надбавками. К административной ответственности привлечены сама организация и 21 ее работник, к дисциплинарной – 41 человек. По предложению Комитета государственного контроля информация о выявленных нарушениях в объектах торговли организации рассмотрена в Витебском облисполкоме с участием всех заинтересованных ведомств.

Торговая сеть включает 40 объектов общепита и почти 30 магазинов и торговых центров в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и ряде районных центров.

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