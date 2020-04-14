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  2. КГК Витебской области выявил нарушения в благоустройстве населенных пунктов

КГК Витебской области выявил нарушения в благоустройстве населенных пунктов

В Комитете государственного контроля Витебской области на постоянном контроле находятся вопросы обеспечения надлежащего благоустройства и содержания территорий населенных пунктов, а также эффективного использования земельных участков. В первом квартале текущего года контрольные мероприятия по этим вопросам проведены в Витебске, Витебском и Сенненском районах, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Фото: БЕЛТА

В Витебске были вскрыты факты повсеместного складирования жильцами многоквартирных домов строительных и крупногабаритных бытовых отходов (как правило, старой мебели) у подъездов, а также в местах общего пользования. "Как результат, специализированные организации не справлялись с их своевременным вывозом, что вызывало многочисленные жалобы граждан", — отметили в КГК.

В Сенненском районе выявили случаи ненадлежащего благоустройства и отсутствия элементарного порядка на землях общего пользования в агрогородке Мошканы. Здесь нашли неиспользуемые частично разрушенные сараи, они были в антисанитарном состоянии и создавали опасность для людей. В деревне Новая Оболь частная организация после распиловки древесины опилки и щепу складировала не только на своей территории, но и землях общего пользования. При этом древесные отходы могли быть сожжены в местной котельной, расположенной в шаговой доступности от пилорамы.

Производственные здания бывшего Богушевского льнозавода возле деревни Цыпки давно подлежат сносу и на сегодня представляют угрозу для жизни и здоровья людей. А строительные отходы от снесенных зданий до сих пор не утилизированы, обратили внимание в ведомстве.

В Витебском районе местная организация ЖКХ не соблюдала требования по содержанию мини-полигонов. В частности, въезд на территорию не был ограничен, отсутствовала контрольно-дезинфицирующая ванна, не устроены разгрузочные площадки, прилегающая территория захламлена мусором.

По результатам проверок Комитет госконтроля области внес предложения местным органам власти по устранению нарушений и недостатков, а также по недопущению их в последующем. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. В ближайшее время КГК запланировал провести аналогичные проверки в Оршанском и Полоцком районах.
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