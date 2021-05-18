КГК: в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело

, – говорится в сообщении.В Комитете государственного контроля добавили, что в результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Органами финансовых расследований КГК проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.