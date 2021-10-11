КГК: в аптеках Минской области количество нарушений по завышению стоимости лекарств снижается

Число нарушений, связанных с завышением стоимости лекарств в аптеках Минской области, снижается. Такая информация размещена в Telegram-канале КГК.
Комитет государственного контроля продолжает проводить мониторинг цен на лекарственные препараты в аптечной сети. В нем принимают участие специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли, учреждений здравоохранения, а также представители профсоюзов.
– Результаты проверки показывают, что в последнее время наблюдается сокращение количества выявляемых нарушений в аптечной сети Минской области. Так, если в марте текущего года превышения допустимых цен установлены в 18 аптеках региона, то в августе – только в одной, – уточнили в контрольном ведомстве.
С начала нынешнего года в регионе проанализировали ситуацию по меньшей мере в 200 аптеках, которые принадлежат 30 аптечным сетям, а также в двух оптовых сетях. Было установлено, что в 21 аптеке 8 аптечных сетей отсутствовали в продаже лекарственные препараты первой необходимости, а в 39 аптеках 9 аптечных сетей превышен допустимый рост стоимости лекарств. В их числе востребованные "Анальгин", "Парацетамол", "Омепразол", "Аспикард", "Лизиноприл", "Ангримакс", "Грипполек", "Арпетол", "Ксилин", "Диклофенак", "Алюгель" и другие.
Так, в отдельных аптеках Слуцка цена на "Анальгин" была завышена на 17,7%, "Грипполек" – на 17,6%, "Лансазол" –на 18,3%, а в аптеке Солигорска допустимые цены были превышены на "Аспикард" (на 11,8%), "Ангримакс" (на 6,6%) и некоторые иные лекарства.
По итогам мониторинга стоимость лекарств откорректирована и приведена в соответствие с законодательством. Контрольные мероприятия в аптечной сети намерены продолжить.