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  2. КГК собирает мнения граждан для проведения контрольных мероприятий в 2022 году

КГК собирает мнения граждан для проведения контрольных мероприятий в 2022 году

Комитет государственного контроля проводит опрос, в котором собирает мнения граждан для проведения контрольных мероприятий в будущем году. Такая информация размещена на сайте КГК.


Участникам опроса предлагают сообщить, в организациях каких сфер деятельности необходимо провести надзорные мероприятия, а в каких, наоборот, следует снизить контрольную нагрузку. Результаты будут использованы при формировании плана надзорной деятельности на будущий год.

Интернет-опрос "О формировании плана контрольной (надзорной) деятельности на 2022 год" проводится на официальном сайте Комитета государственного контроля в период с 4 по 17 октября 2021 года.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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