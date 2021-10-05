КГК собирает мнения граждан для проведения контрольных мероприятий в 2022 году

Комитет государственного контроля проводит опрос, в котором собирает мнения граждан для проведения контрольных мероприятий в будущем году. Такая информация размещена на сайте КГК.
Участникам опроса предлагают сообщить, в организациях каких сфер деятельности необходимо провести надзорные мероприятия, а в каких, наоборот, следует снизить контрольную нагрузку. Результаты будут использованы при формировании плана надзорной деятельности на будущий год.
Интернет-опрос "О формировании плана контрольной (надзорной) деятельности на 2022 год" проводится на официальном сайте Комитета государственного контроля в период с 4 по 17 октября 2021 года.