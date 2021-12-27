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КГК проводит мониторинги в торговле перед праздниками

Комитет государственного контроля в преддверии новогодних праздников проводит мониторинги торговых объектов по вопросам соблюдения законодательства при осуществлении розничной торговли. Такая информация размещена в Telegram-канале КГК. 

Фото: БЕЛТА

В рамках мониторинга изучаются вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании; правил торговли, в том числе ассортиментных перечней; санитарных норм и правил.

К мероприятиям привлекаются специалисты региональных санитарно-эпидемиологических служб, МАРТ и других заинтересованных ведомств.

– Любой гражданин может анонимно сообщить о фактах завышения цен на потребительские товары через онлайн-панель, действующую на сайте контрольного ведомства, – добавили в Комитете госконтроля. 
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