КГК проводит мониторинги в торговле перед праздниками

В рамках мониторинга изучаются вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании; правил торговли, в том числе ассортиментных перечней; санитарных норм и правил.К мероприятиям привлекаются специалисты региональных санитарно-эпидемиологических служб, МАРТ и других заинтересованных ведомств.– добавили в Комитете госконтроля.