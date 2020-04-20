КГК проведет сегодня "прямую линию" по наличию в продаже масок и средств дезинфекции

Комитет государственного контроля Беларуси проведет 20 апреля прямую телефонную линию, во время которой будет изучена ситуация с наличием в торговле средств для дезинфекции рук и средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).

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«Жители республики могут сообщить специалистам контрольного ведомства о фактах отсутствия в продаже данных средств и завышении цен на них», — говорится в сообщении КГК.

Телефоны, по которым можно обратиться на "прямую линию":

в г.Минске — (017) 328 69 40 (с 10.00 до 12.00);

в Брестской области — (0162) 21 18 76, 21 25 08 (с 9.00 до 18.00);

в Витебской области — (0212) 37 61 94, 37 89 39 (с 10.00 до 17.00);

в Гомельской области — (0232) 23 83 93, 23 83 89 (с 10.00 до 12.00);

в Гродненской области — (0152) 79 88 24, 79 88 40 (с 9.00 до 18.00);

в Минской области — (017) 284 03 42 (с 9.00 до 18.00);

в Могилевской области — (0222) 62 47 75 (с 9.00 до 18.00).