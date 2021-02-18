Комитет госконтроля в четверг, 18 февраля, проведет горячую линию на тему сверхнормативного строительства в Минске, сообщается в Telegram-канале КГК.
Отмечается, что жители Минска во время звонка могут рассказать о долгостроях – объектах административного, промышленного, общественно-торгового, жилищного строительства.
– Работники Комитета госконтроля обобщат и изучат всю поступившую информацию о недостроенных зданиях и сооружениях, негативно влияющих на внешний облик столицы и вызывающих дискомфорт у граждан, – говорится в Telegram-канале КГК.
Кроме того, граждане могут сообщить о затянувшемся капитальном ремонте.
Звонки принимаются с 11:00 до 13:00 по телефону +375 17-328-69-40.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1022
КГК проведет сегодня горячую линию на тему сверхнормативного строительства и капремонта в Минске
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter