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  2. КГК проведет 4 ноября горячую линию по качеству услуг теплоснабжения в Минске

КГК проведет 4 ноября горячую линию по качеству услуг теплоснабжения в Минске

Комитет государственного контроля проведет 4 ноября горячую линию по теме "Качество оказания услуг теплоснабжения в Минске". Такая информация размещена на официальном сайте КГК.


В мероприятии будут участвовать специалисты главного управления контроля по Минску КГК, УП "Минсккоммунтеплосеть", филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" и ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Жителям Минска предлагают сообщить о состоянии систем теплоснабжения, проблемах с отоплением и горячим водоснабжением, работе УП "Минсккоммунтеплосеть", филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго", иных организаций ЖКХ, а также выступить с предложениями по улучшению ситуации.

Обратиться на горячую линию можно с 10:00 до 13:00 по телефону (8-017) 328-69-40. Фото- и видеоматериалы можно отправить на электронную почту  kgk@mail.belpak.by
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Фото: Павел БОГУШ
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