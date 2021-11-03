КГК проведет 4 ноября горячую линию по качеству услуг теплоснабжения в Минске

Комитет государственного контроля проведет 4 ноября горячую линию по теме "Качество оказания услуг теплоснабжения в Минске". Такая информация размещена на официальном сайте КГК.
В мероприятии будут участвовать специалисты главного управления контроля по Минску КГК, УП "Минсккоммунтеплосеть", филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" и ГО "Минское городское жилищное хозяйство".
Жителям Минска предлагают сообщить о состоянии систем теплоснабжения, проблемах с отоплением и горячим водоснабжением, работе УП "Минсккоммунтеплосеть", филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго", иных организаций ЖКХ, а также выступить с предложениями по улучшению ситуации.
Обратиться на горячую линию можно с 10:00 до 13:00 по телефону (8-017) 328-69-40. Фото- и видеоматериалы можно отправить на электронную почту kgk@mail.belpak.by