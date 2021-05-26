КГК проведет 27 мая горячую линию на тему работы лизинговых организаций, ломбардов

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Отмечается, что минчане и жители регионов могут сообщить информацию о недобросовестной деятельности лизинговых, микрофинансовых организаций (ломбардов), финансовых и кредитных брокеров, прочих финансовых посредников, фактах нарушения ими законодательства, прав и законных интересов граждан.В то же время представители указанных финансовых организаций также могут высказать свое мнение о проблемных вопросах в их деятельности и внести предложения по совершенствованию законодательства.Обратиться на горячую линию можно с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (017) 328-69-40.