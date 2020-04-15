КГК о мониторинге аптек на наличие масок и антисептиков: по сравнению с началом месяца ситуация кардинально улучшилась

В конце марта — начале апреля Комитет госконтроля выявил проблемы с обеспечением аптек и розничной торговой сети медицинскими масками, антисептическими и дезинфицирующими средствами. Были приняты определенные меры, после которых ситуация стала улучшаться. Об этом журналистам рассказали на брифинге КГК.

Начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета госконтроля Павел Пинчук отметил, что в понедельник КГК возобновил мониторинг аптечной сети страны на предмет наличия медицинских масок и антисептиков:

— Если сравнивать ситуацию касательно наличия этих изделий с тем, что было в начале месяца, то она кардинально улучшилась. Так, ранее в 83% обследованных аптек не было масок, а в 62% отсутствовал антисептик. На данный момент большинство аптек обеспечено этими товарами. Лишь в 11% аптек не было масок и в 17% антисептиков. Эти цифры говорят о том, что проблема полностью еще не решена. Мы продолжим контроль до полного устранения проблемы. На начальном этапе мы будем оставлять рекомендации по устранению выявленных нарушений. Если это не возымеет эффекта, то возможно приостановление деятельности аптеки до момента полного устранения нарушений. Однако это крайние меры.

Пинчук обратил внимание на то, что в каждой ситуации в причинах проблемы разбираться будут индивидуально.

Проведенным Комитетом госконтроля мониторингом была охвачена 1081 аптека по всей стране. На 13 апреля в 964 аптеках имелись маски (медицинские, санитарно-гигиенические), в 893 — антисептики на спиртовой основе. В государственной аптечной сети указанные товары были в продаже практически везде.