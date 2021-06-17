КГК: необходимо оценить эффективность налоговых льгот и усилить контроль за поступлениями в бюджет

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На заседании были рассмотрены законопроекты по итогам исполнения республиканского бюджета за 2020 год с учетом заключения Комитета госконтроля, подготовленного на отчет Правительства о его исполнении.Дмитрий Баско отметил, что проведенная внешняя проверка подтвердила итоговые данные отчета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, но есть и проблемные вопросы. Так, на исполнение доходной части бюджета влияет значительный объем налоговых льгот, что требует продолжать работу по проведению оценки эффективности их использования и выработки предложений по совершенствованию механизма их применения.Ослаблен контроль за поступлением в бюджет неналоговых доходов по причине неполного их закрепления за администраторами, отсутствия единого порядка администрирования в регионах, что влечет образование задолженности, которая длительное время не взыскивается.По мнению контрольного ведомства, требует совершенствования механизм формирования фонда национального развития.На сессии также рассмотрено заключение Комитета госконтроля на отчет Правительства об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2020 год. Негативно на исполнение доходной части бюджета фонда повлияли снижение количества занятых в экономике и вынужденная неполная занятость работников организаций, просроченная задолженность по обязательным страховым взносам и др.Дмитрий Баско подчеркнул, что предложения КГК, изложенные в заключениях об исполнении республиканского бюджета и бюджета ФСЗН за 2020 год, поддержаны Главой государства.