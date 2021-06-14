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КГК Могилевской области проведет сегодня "горячую линию" по теме благоустройства

Комитет государственного контроля Могилевской области сегодня проведет "горячую линию" по теме "Состояние объектов благоустройства в Могилеве". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фото: БЕЛТА

Звонки принимаются с 10:00 до 13:00 по телефонам 8 (0222) 62-60-58 и 8 (0222) 62-65-94.

Жители Могилева во время "горячей линии" могут сообщить о нарушениях и фактах бесхозяйственности при возведении и содержании объектов благоустройства в городе, недостатках в работе строительных и эксплуатирующих организаций, а также высказать предложения по улучшению ситуации в этой сфере.
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