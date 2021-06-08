В понедельник, 14 июня, КГК Могилевской области проведет горячую линию на тему "Состояние объектов благоустройства в Могилеве: пешеходных дорожек, проездов, парковок, детских, спортивных площадок, элементов озеленения и других", информирует БЕЛТА.
– В этот день граждане смогут сообщить информацию о нарушениях и бесхозяйственности при возведении и содержании объектов благоустройства в Могилеве. Речь о нахождении таких объектов в заброшенном и (или) незавершенном состоянии, некачественном выполнении строительных работ, загромождении строительными и иными материалами, захламлении отходами и других нарушениях. Также можно будет указать на недостатки в работе строительных и эксплуатирующих организаций, высказать предложения по улучшению ситуации в этой сфере, – уточнили в комитете.
Горячая линия состоится в период с 10:00 до 13:00 по номерам (80222) 62-60-58, (80222) 62-65-94.
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КГК Могилевской области проведет 14 июня горячую линию на тему благоустройства
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