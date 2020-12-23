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  2. КГК: количество проверок сократилось на 25 процентов, а субъекты хозяйствования стали более сознательно относиться к устранению замечаний

КГК: количество проверок сократилось на 25 процентов, а субъекты хозяйствования стали более сознательно относиться к устранению замечаний

Заседание Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности прошло в Комитете государственного контроля. На мероприятии были подведены предварительные итоги за 2020 год и озвучены результаты анализа надзорной деятельности органов Минсельхозпрода.  


Как рассказал Денис Бартош, начальник управления координации контрольной деятельности контролирующих (надзорных) органов Республики Беларусь КГК , принимаемые в стране меры по предупреждению распространения коронавируса повлияли и на работу контролеров. В первую очередь внимание органов контроля было направлено на максимальное обеспечение безопасности и здоровья граждан при минимизации контрольной нагрузки на субъекты предпринимательства. 

– В связи с этим за 11 месяцев текущего года было проведено 5952 проверки. Это на 25 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем количество выборочных проверок сократилось на 1737, или на 32 процента, а внеплановых  – на 276, или 11 процентов, – рассказал Денис Бартош. 

За январь – сентябрь проведено 100,1 тысячи мониторингов, что на 28,3 тысячи меньше (на 22 процента) к уровню прошлого года. При этом на 4,4 процента больше вынесено рекомендаций об устранении нарушений (99,1 тысячи), а количество мер административной ответственности, примененных по результатам мониторингов, уменьшилось на 2,3 процента до 7,5 тысячи.

При этом, по словам начальника управления, более половины от общего количества мониторингов были проведены органами Минздрава, число выданных рекомендаций сократилось на 12 процентов. "То есть субъекты хозяйствования стали более сознательны в отношении устранения недочетов и нарушений", – резюмировал Денис Бартош.
Отметили в КГК и эффективность профилактических форм контроля. Так, по линии проверок Госсаннадзора снизилось количество субъектов хозяйствования, у которых были выявлены первичные и повторные нарушения. По данным Минтруда и соцзащиты, на 20 процентов снизились число пострадавших на производстве (на 340 человек) и задолженность юридических лиц по обязательным платежам в фонд социальной защиты населения (на 12,8 миллиона рублей).

– Число субъектов хозяйствования, в отношении которых были проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, сократилось на 10 процентов до 77,9 тысячи. Вынесено 49,9 тысячи требований об устранении нарушений, сумма штрафов составила 1731,6 тысячи рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года в 1,4 раза возросло количество принятых Транспортной инспекцией мер административного воздействия за нарушения при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобилями-такси, – рассказал Денис Бартош.

Органами Комитета госконтроля и Генеральной прокуратуры проводились проверки в отношении осуществления надзорной деятельности Минсельхозпрода в областях ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, качества зерна, муки, круп, комбикормов. Внимание было уделено и вопросам распределения трудовых и материальных ресурсов. Выявлены отдельные нарушения и недостатки. В частности, речь идет о заниженном контроле за результатами надзорных мероприятий. Также указано на недостаточную квалификацию инспекторов и необходимость повышения их материально-технической обеспеченности.

– Установлены факты, когда инспекторами по 4–5 раз выносились предписания об устранении нарушений, и только после этого принимались соответствующие административные меры. Были выявлены случаи, когда нарушения так и не были исправлены. Информация о всех недоработках с рекомендациями была направлена в Министерство и подведомственные органы для принятия мер, – подытожил Денис Бартош. 

Фото: БЕЛТА
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