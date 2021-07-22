КГК Гомельской области получил более 30 обращений из-за грязной воды в жилых домах

Жалобы направляли жители Гомеля и девяти районов региона. Причиной обращения чаще всего становилось непринятие организациями ЖКХ мер по замене изношенных сетей водоснабжения, проведению промывок сети и обеспечению требуемого давления в трубопроводах.Люди, проживающие в областном центре, сообщили, что в мае-июне текущего года вода, которая поступает в жилые дома по ул.Кристалловской, Белицкой и Каленикова, имела грязно-коричневый цвет и посторонние примеси. Обращения в эксплуатирующие организации результата не принесли, эффективные меры по разрешению проблемной ситуации не принимались. Только после обращения в КГК и привлечения к рассмотрению вопроса местного правительства, проблемы были решены. А именно –проведена гидропромывка внутриквартальной распределительной сети.Под контролем в настоящий момент находится устранение иных озвученных жителями региона проблем.