КГБ прокомментировал расследование дела о попытке захвата государственной власти

В качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному КГБ по ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК, привлечены 9 человек, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказал официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош.
По его словам, это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусёв, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ.
Генеральная прокуратура в отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела. Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно, – рассказал Андрей Ярош. – Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности".
Фото: БЕЛТА
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