КГБ закончил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка

Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления, сообщается на официальном сайте КГБ.
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В комитете отметили: «Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно».
Также в КГБ добавили, что заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь. А учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).
«Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико», – уточнили в комитете.
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