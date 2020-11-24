КГБ закончил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка

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БЕЛТА

В комитете отметили:Также в КГБ добавили, что заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь. А учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).– уточнили в комитете.