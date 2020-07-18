KFC начнет печатать наггетсы на биопринтере

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Для начала хотят запустить печать наггетсов – кусочков куриного филе в панировке, обжаренных в масле. Их собираются изготавливать из смеси растительных белков и мяса курицы, выращенного «в пробирке».KFC будет отвечать за панировку и фирменную смесь приправ, состав которой хранится в секрете.Трехмерная биопечать с применением клеток курицы и растительного сырья даст возможность воссоздать вкус и текстуру, максимально близкие к оригинальным, считают создатели технологии. При этом при изготовлении не пострадает ни одна курица.Первая партия «наггетсов из пробирки» может появиться в одном из московских ресторанов KFC уже ближайшей осенью.