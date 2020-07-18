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KFC начнет печатать наггетсы на биопринтере

Международная сеть ресторанов быстрого питания и российская компания 3D Bioprinting Solutions собираются выпускать продукты из мяса, выращенного клеточным способом в лаборатории.

pixabay.com

Для начала хотят запустить печать наггетсов – кусочков куриного филе в панировке, обжаренных в масле. Их собираются изготавливать из смеси растительных белков и мяса курицы, выращенного «в пробирке».

KFC будет отвечать за панировку и фирменную смесь приправ, состав которой хранится в секрете.

Трехмерная биопечать с применением клеток курицы и растительного сырья даст возможность воссоздать вкус и текстуру, максимально близкие к оригинальным, считают создатели технологии. При этом при изготовлении не пострадает ни одна курица.

Первая партия «наггетсов из пробирки» может появиться в одном из московских ресторанов KFC уже ближайшей осенью.
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