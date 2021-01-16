Как оказалось, фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» принес актрисе Кейт Уинслет не только славу, но жесткую критику. В подкасте американского комика Марка Мэрона знаменитость рассказала, как подверглась травле после мгновенной популярности.
По словам актрисы, после выхода «Титаника» на нее обрушились не только пристальное внимание, но и критика, а британская пресса была к ней очень сурова.
Уинслет призналась, что на момент съемок кинокартины ей было 22 года. Она еще не знала многих профессиональных вещей и только училась играть. Однако критики ожидали от нее более высокого уровня актерского перевоплощения.
– Меня затравили, если честно. Я только надеялась, что это скоро закончится. Я чувствовала, что на самом деле не была готова к большим голливудским ролям. Это была огромная ответственность, – поделилась Уинслет.
Актриса также рассказала, что не хотела делать ошибок, поэтому набиралась опыта в менее масштабных проектах, чтобы лучше понимать ремесло и саму себя.
Фото: film.ru
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Кейт Уинслет подверглась травле после премьеры «Титаника»
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