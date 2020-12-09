Кейт Миддлтон вышла в свет в старом наряде и восхитила поклонников

Речь идет о пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета, которое Кейт уже надевала ранее в октябре. Жена принца Уильяма дополнила образ черной водолазкой, юбкой в клетку от бренда Emilia Wickstead, кожаной сумкой Grace Han, перчатками, шарфом и сапогами на каблуке от Ralph Lauren. В качестве украшений Кэтрин выбрала серьги марки Spells of Love. Не обошлось и без средства защиты на лице – маска от Amaia Kids.
Такой наряд герцогиня выбрала для недавнего мини-тура. Несколько дней назад она и принц Уильям отправились в двухдневную поездку по стране, чтобы лично отдать дань британцам, которые работали на благо Великобритании во время пандемии коронавируса.
Пара путешествовала на королевском поезде, который совершил около десяти остановок. Кейт и Уильям посетили замок в Кардиффе, пообщались с сотрудниками больницы в Беркшире, посетили Уэльс, а закончили свой тур в Виндзоре, где встретились с королевой и другими членами королевской семьи. Всего было преодолено 1250 миль.
Фото из поездки были опубликованы в официальном аккаунте пары в Instagram.
Поклонники герцогини восхитились ее внешним видом в комментариях. «Как всегда выглядит по-королевски», «Мне очень нравится пальто Кейт! Она всегда выглядит элегантно», «Герцогиня как всегда улыбчивая и просто великолепная! Фигура после рождения троих детей – супер!» «Спасибо, что она не скупает одежду тоннами!», «Очень красивая женщина. А образ получился яркий!», – одобрительно высказались пользователи.
К слову, для королевской особы герцогиня действительно экономно относится к гардеробу. В некоторых платьях или пальто она может выйти несколько раз за год.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal, zimbio.com