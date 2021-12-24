Кейт Миддлтон впервые сыграла на фортепиано и восхитила поклонников

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в канун Рождества представила совместную музыкальную композицию с британским певцом Томом Уолкером. Ролик опубликован на YouTube.
Том Уолкер исполнил композицию под названием "For Those Who Can't Be Here" (Для тех, кто не здесь), а Кейт аккомпанировала певцу на фортепиано. Такой перфоманс посвящен акции герцога и герцогини Кембриджских #TogethetAtChristmas (Вместе на Рождество).
"Очаровательное исполнение..." - гласит подпись под видео.
Ролик снят в одном из залов Вестминстерского аббатства.
К слову, это первое музыкальное выступление для герцогини. Поклонники весьма удивились тому, что супруга принца Уильяма владеет игрой на фортепиано. Впрочем исполнение герцогини оценили высоко.