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Кейт Миддлтон впервые сыграла на фортепиано и восхитила поклонников

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в канун Рождества представила совместную музыкальную композицию с британским певцом Томом Уолкером. Ролик опубликован на YouTube. 

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Том Уолкер исполнил композицию под названием "For Those Who Can't Be Here" (Для тех, кто не здесь), а Кейт аккомпанировала певцу на фортепиано. Такой перфоманс посвящен акции герцога и герцогини Кембриджских #TogethetAtChristmas (Вместе на Рождество).

"Очаровательное исполнение..." - гласит подпись под видео. 

Ролик снят в одном из залов Вестминстерского аббатства.

К слову, это первое музыкальное выступление для герцогини. Поклонники весьма удивились тому, что супруга принца Уильяма владеет игрой на фортепиано. Впрочем исполнение герцогини оценили высоко. 
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