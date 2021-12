Кейт Миддлтон впервые сыграла на фортепиано и восхитила поклонников

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Том Уолкер исполнил композицию под названием "For Those Who Can't Be Here" (Для тех, кто не здесь), а Кейт аккомпанировала певцу на фортепиано. Такой перфоманс посвящен акции герцога и герцогини Кембриджских #TogethetAtChristmas (Вместе на Рождество).- гласит подпись под видео.Ролик снят в одном из залов Вестминстерского аббатства.К слову, это первое музыкальное выступление для герцогини. Поклонники весьма удивились тому, что супруга принца Уильяма владеет игрой на фортепиано. Впрочем исполнение герцогини оценили высоко.