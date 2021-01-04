Герцогиня Кембриджская названа самым популярным модным инфлюенсером Великобритании в 2020 году. Таким отчетом поделился онлайн-магазин LovetheSales.com.
Согласно статистике покупок британок, жена принца Уильяма оказывает наибольшее влияние в вопросе выбора одежды. Наряды, в которых герцогиня появлялась на публике в течении 2020 года, пользовались небывалым спросом.
Стилист Джесси Стейн отметила, что Кейт Миддлтон выглядела очень стильно во время локдауна. Многие люди увидели другую, более личную сторону герцогини в том, как она подбирала одежду в 2020-м.
В рейтинге влиятельных персон в области моды второе место заняла британская актриса Холли Уиллоби. На третьем расположилась жена принца Гарри Меган Маркл.
К слову, в 2019-м году герцогиня Сассекская лидировала в списке инфлюенсеров, но в 2020-м она стала гораздо меньше влиять на то, какую одежду покупают жительницы Великобритании. Предположительно, это произошло из-за их с Гарри переезда в США.
Фото: gettyimages.com
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Кейт Миддлтон стала главным модным инфлюенсером Великобритании
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