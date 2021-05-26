Герцогиня Кембриджская вышла в свет в копии наряда свекрови и поразила поклонников.
На этой неделе принц Уильям отправился в недельный тур по Шотландии. Спустя пару дней к нему присоединилась его супруга Кейт.
На первом совместном мероприятии герцогиня появилась в ярко-синем двубортном жакете от демократичного бренда Zara и плиссированной юбке от Hope. Поклонники британской королевской семьи тут же провели аналогию с образом матери принца Уильяма – принцессой Дианой Уэльской во время ее визита в Ноттингем в 1992 году.
Правда, небольшое отличие все же есть. Мать принца дополнила свой наряд синими туфлями в тон, в то время как Кейт отдала предпочтение бежевым замшевым лодочкам. Герцогиня также также выбрала сумку-клатч бренда Métier из того же материала.
Стоит отметить, что Кейт Миддлтон часто повторяет образы принцессы. Кроме того, она и Меган Маркл на публике иногда появляются в ювелирных украшениях Леди Ди.
В день мероприятия Уильям и Кейт вместе навестили несколько благотворительных организаций, пообщались с их подопечными, посетили урок по кикбоксингу, помогли сотрудницам Sikh Sanjog приготовить обед для нуждающихся семей. Настоящим испытанием для герцогини Кембриджской стал визит в организацию Scottish Violence Reduction Unit, где она попробовала себя в роли диджея.
- Удалите это обязательно, - попросила супруга наследника, завершив свои музыкальные эксперименты.
Фото: catherine-middleton.com
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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы и поразила поклонников
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